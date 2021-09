Emre Gölü Doğal Yaşamın Merkezi Oluyor

Vali Gökmen Çiçek hafta sonu programlarına hız kesmeden devam ediyor. Erken saatlerde Frig Vadisi'ne giden Vali Çiçek, sıcak hava balonu uçuşu yaptı, Emre Gölü'nde doğal yaşamı desteklemek için hayvan salımı yaptı.

Vali Gökmen Çiçek'e Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, Bölge Müdürlüğü personeli ve diğer ilgililer eşlik etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Yaban Hayvanını Doğaya Yerleştirme Projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü tarafından, FrigVadisi'nin nefes alan noktası tabiat harikası Emre Gölü'ne Vali Gökmen Çiçek'in de katılımıyla 40 adet sülün 30 adet kınalı keklik ve altı adet ördek bırakıldı.

Frig Vadisi Bizim Gözbebeğimiz

Emre Gölü'nün artık doğal yaşamın da merkezi olacağını ifade eden Vali Gökmen Çiçek: "Bu bölgede turizmi canlandırmak ve Emre Gölü'nü her anlamda geliştirmek amacıyla bugün keklik, sülün ve ördek salımı yaparak doğal yaşamı destekledik. Frig Vadisi bizim gözbebeğimiz. Bölgeyi her anlamda cazip hale getirmek istiyoruz. Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi projemiz, sıcak hava balonu uçuşu, tekne turları ile Emre Gölü her geçen gün adından daha fazla söz ettiriyor. Bu da bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Binlerce yıllık tarihin ortasında bu muhteşem manzarada balon uçuşu, tekne turu yapmak isteyen herkesi bölgeye bekliyoruz" dedi.

Doğal yaşamın desteklenmesi projesi kapsamında önümüzdeki yıllarda da hayvan salımları devam edecek.

Vali Gökmen Çiçek ve beraberindekiler gün doğumu yaklaşırken sıcak hava balonu uçuşu yaptı. Eşsiz coğrafyayı balondan izleyen Vali Gökmen Çiçek, ardından Emre Gölü'nde tekne turu yaptı.

