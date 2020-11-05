Emre Dorman kimdir? Emre Dorman'ın kitapları nelerdir?

TV8'de sunduğu programla gündeme gelen Emre Dorman, hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Emre Dorman kimdir, kaç yaşındadır? Emre Dorman kitapları nelerdir?

Emre Dorman, yayınlanan kitapları ve TV8 ekranlarında yayınlanan programla gündeme gelen isimlerden biridir. Ayrıca, İslam dini ve başörtüsü açıklamalarıyla da bir dönem konuşulmuştur. Peki, Emre Dorman kimdir? Emre Dorman kitapları nelerdir?

EMRE DORMAN KİMDİR?

23 Mart 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Emre Dorman eğitimini doğduğu şehirde tamamladı. Fatih Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olan isim daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Temel İslam Bilimleri/Kelam konulu çalışmasıyla 2004 yılında Yüksek Lisansını, 2009 yılında ise doktorasını yaptı.

Dr. Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Kelâm Bilim Dalı'nda hazırladığı Tanrı'nın Varlığının Kanıtlanmasında Kullanılan Modern Deliller: İnsancı İlke Örneği başlıklı tezi ile yüksek lisans, Deizm ve Eleştirisi: Tarihsel ve Teolojik Bir Yaklaşım başlıklı tezi ile de doktora çalışmasını tamamladı.

Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi'nde Felsefeye Giriş ve İslam Felsefesi, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ise İslâm Felsefesi ve Din Felsefesi dersleri vermekte, teoloji, felsefe ve din-bilim ilişkisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Farklı üniversitelerde dersler veren Emre Dorman teoloji, felsefe ve din-bilim ilişkisi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Birçok kitabı bulunan deneyimli isim TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular programını hazırlıyor ve sunuyor.

EMRE DORMAN KİTAPLARI

İnsanlar Uyurlar Ölünce Uyanırlar (İstanbul Yayınevi 2011)

Kur'ân-ı Kerîm'deki Temel Emirler ve Yasaklar (İstanbul Yayınevi 2011)

Modern Bilim: "Tanrı Var" (İstanbul Yayınevi 2011)

People Are Asleep They Wake Up When They Die (İngilizce/İstanbul Yayınevi 2012)

Duanız Olmasa Ne Öneminiz Var? (İstanbul Yayınevi 2013)

Dini Konularda Kendini Kandırmanın 40 Yolu (İstanbul Yayınevi 2014)

Din Neden Gereklidir? (İstanbul Yayınevi 2015)

Allah'a Öğretilen Din (İstanbul Yayınevi 2016)

Allah'ın Parmak İzi (Destek Yayınları 2016)

Kendini Kınayan Nefis (Destek Yayınları 2017)

İslam Ne Değildir (İstanbul Yayınevi 2018)

Ayetler ve Dualar ile Allah'ın Rahmeti (Destek Yayınları 2019)

Teolojik ve Felsefi Açıdan Din Ahlak İlişkisi (İstanbul Yayınevi 2019)

Teolojik ve Felsefi Açıdan Din Bilim İlişkisi (İstanbul Yayınevi 2019)