Emre Buga kimdir? Emre Buga kaç yaşında, nereli? Emre Buga hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Emre Buga izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Emre Buga kaç yaşında, nereli? Emre Buga hayatı ve biyografisi! Emre Buga kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Emre Buga hakkında araştırmalar yapılıyor. Emre Buga kimdir? Emre Buga kaç yaşında, nereli? Emre Buga hayatı ve biyografisi!

EMRE BUGA KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Ağustos 1977

Kaç yaşında: 43yaşında

Nereli: İstanbul

Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nin elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümünde öğrenimine devam eden Emre Buga, üniversitenin staj yapmak üzere kendisini Show TV'ye göndermesiyle ilk kez sunuculuk ile tanışmıştır. Bu durumun birtakım tesadüfler eseri geliştiğini belirten Buga, ilk olarak Show Radyo'da ve Radyo5'te haber spikerliği ve editörlüğü yapmıştır.

Kısa bir süre sonra televizyona geçerek Dokuzuncu Kanal ve BRT kanallarında haber sunmuştur. 2000 yılında Tuncay Özkan'ın ekibine katılarak Kanal D'nin ana haber bültenine getirilmiştir. 2002'de ekiple birlikte Show TV'ye geçtikten sonra, Özkan'ın Kanaltürk'ü kurmasıyla 2004'ten itibaren burada çalışmaya başlamıştır. Kanalın 2008 yılında Koza İpek Holding'e satılmasının ardından da görevine devam eden Buga, grubun bünyesinde kurulan haber kanalı Bugün TV'de de program yapmıştır. 2016 yılında ise kanalın kapatılmasıyla, uzun yıllar çalıştığı Dialog Anlatım ve İletişim'deki eğitmenlik görevine yoğunlaşmıştır.

2018'de TGRT Haber'de Bekar Mutfağı adlı bir yemek programını hazırlayıp sunan Buga, 2019 yılında haberciliğe geri dönmüş, yeni kurulan tv100 haber kanalında ana haber koltuğuna oturmuştur..