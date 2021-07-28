Emre Belözoğlu yazlığının bahçesine saha yaptırıyor

Fenerbahçe'de vekaleten üstlendiği teknik direktörlük görevini bıraktıktan sonra tatile giden Emre Belözoğlu, Yalıkavak'taki Seba Taş Evler'den yeni bir yazlık aldı.

Fenerbahçe'de vekaleten üstlendiği teknik direktörlük görevini bıraktıktan sonra tatile giden Emre Belözoğlu, Yalıkavak'taki Seba Taş Evler'den yeni bir yazlık aldı.

Yaz tatilinin çoğunu burada eşi Tuğba Belözoğlu ve üç çocuğuyla geçirecek olan futbol yıldızı, spordan da uzak durmak istemediği için bahçesine küçük bir saha yaptırıyor.

Ancak sahayı futbol oynamak için değil, ayak tenisi için istiyor!

Ayak tenisi, futbola benziyor, adı "futnet" olarak geçiyor. Son yıllarda oldukça popüler olan ayak tenisi, futbolcuların severek oynadığı bir oyun. Hatta futbol yıldızları bir araya gelerek turnuva bile düzenliyor.

Emre Belözoğlu da yaz tatilinde hem formunu koruyacak hem de dostlarıyla keyifli vakit geçirecek.

Moda partisi buluşturdu

Bebek, Covid-19 sonrası renkli bir partiye sahne oldu. Şenlik havasında geçen etkinliğin ev sahipliğini KeiKei markasının sahibi Kaan Kalyon üstlendi. Markanın yeni sezon tanıtımı "Festival" temasıyla yapılırken, davete birçok ünlü isim, influencer ve moda blogger'ı katıldı.

Bebek'te özel bir evin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte önce DJ Cüneyt Öztürk kabine geçerken, ilerleyen saatlerde Alya Balyemez canlı performansıyla herkesi dansa kaldırdı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Kaan Kalyon, misafirlerine geldikleri için teşekkür etti.

Bu yaz plaja indi

Nuri Öztaşkın'ın tasarımcı eşi Dicle İpek Öztaşkın, 3 yıl önce kendi markası Rivus'u kurmuştu. Kısa sürede zamansız tarzıyla beğeni toplayan marka, bu yaz ilk kez plaja indi.

Sadelikten ve özgünlükten ilham alan Dicle İpek Öztaşkın, ilk "beach koleksiyonu" için de aynı DNA'nın izinden gitmiş.

49 parçalık koleksiyon, beyaz-siyah ve toprak tonlarının doğal uyumundan oluşuyor.

Yeni evinde yeni yaşını kutladı

Burcu Şendir, yaz başında Yalıkavak'ta yeni aldığı evine yerleşmişti. Evinin dekorasyonunu tamamlayan Şendir, önceki gün dostlarını ağırladı. Yeni evinde ilk partisini veren cemiyetin ünlü ismi, hem dostlarına evini gezdirdi hem de yeni yaşını kutladı. Bodrum'un ruhuna uygun, mavi ağırlıklı dekore ettirdiği evinde doğum günü pastası da dekorasyona uygundu! Burcu Şendir'e bir "mutlu yıllar" da benden, yeni evinde güle güle otursun...

Kaynak: Hürriyet