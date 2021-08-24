Emre Aydın & Çağan Şengül - Beni Anla sözleri! 'Beni Anla' şarkı sözleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emre Aydın & Çağan Şengül - Beni Anla sözleri! 'Beni Anla' şarkı sözleri nelerdir?

Emre Aydın & Çağan Şengül - Beni Anla sözleri! 'Beni Anla' şarkı sözleri nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Emre Aydın ve Çağan Şengül'ün birlikte söyledikleri Beni Anla şarkısı geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 450 bin izlenme ve 22 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, emre aydın & Çağan Şengül - Beni Anla sözleri nelerdir? Beni Anla şarkı sözleri nedir?

Beni Anla sözleri nelerdir? Tüm şarkı sözleri sizlerle...

EMRE AYDIN & ÇAĞAN ŞENGÜL - BENİ ANLA SÖZLERİ

Sen beni en güzel gülüşünle

Bir sahil köşesinde

Mahkum eder gibi

***** Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Sen bana bir yangın gidişinle

Uyandım tam içinde

Koca bir yalnızlığın

***** Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Beni anla

Geçmez zamanla

Yalnız kalınca

Hatırla Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

***** Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Beni avutma

Artakalanla

Kalbinde sakla

Kolaysa

***** Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Gel sen tut beni düşmeden

Yana yana sönüp gitmeden

Ben çok yoruldum geceden

Anla beni anla

***** Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Gel sen tut beni düşmeden

Yana yana sönüp gitmeden

Ben çok yoruldum geceden

Geçmez ki zamanla

***** Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ben yerini yadırgayan bir eşya

Geceler zor güneş çal karanlığa

Sen benim boğulduğum o sevda

Beni öldürdün hani deniz yoktu Ankara'da

***** Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Beni anla

Geçmez zamanla

Yalnız kalınca

Hatırla Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

***** Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Beni avutma

Artakalanla

Kalbinde sakla

Kolaysa

***** Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Gel sen tut beni düşmeden

Yana yana sönüp gitmeden

Ben çok yoruldum geceden

Anla beni anla

***** Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Gel sen tut beni düşmeden

Yana yana sönüp gitmeden

Ben çok yoruldum geceden

Geçmez ki zamanla

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cimilli İbo Düm Tek Tek Mesut Akusta Davut Güloğlu
Spor Gervinho Erol Bulut Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Emre Aydın & Çağan Şengül - Beni Anla sözleri! 'Beni Anla' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 16:45:54. #1.14#

title