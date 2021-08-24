Emre Aydın & Çağan Şengül - Beni Anla sözleri! 'Beni Anla' şarkı sözleri nelerdir?
Emre Aydın ve Çağan Şengül'ün birlikte söyledikleri Beni Anla şarkısı geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 450 bin izlenme ve 22 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, emre aydın & Çağan Şengül - Beni Anla sözleri nelerdir? Beni Anla şarkı sözleri nedir?
Beni Anla sözleri nelerdir? Tüm şarkı sözleri sizlerle...
EMRE AYDIN & ÇAĞAN ŞENGÜL - BENİ ANLA SÖZLERİ
Sen beni en güzel gülüşünle
Bir sahil köşesinde
Mahkum eder gibi
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Sen bana bir yangın gidişinle
Uyandım tam içinde
Koca bir yalnızlığın
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Beni anla
Geçmez zamanla
Yalnız kalınca
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Beni avutma
Artakalanla
Kalbinde sakla
Kolaysa
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Gel sen tut beni düşmeden
Yana yana sönüp gitmeden
Ben çok yoruldum geceden
Anla beni anla
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Gel sen tut beni düşmeden
Yana yana sönüp gitmeden
Ben çok yoruldum geceden
Geçmez ki zamanla
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Ben yerini yadırgayan bir eşya
Geceler zor güneş çal karanlığa
Sen benim boğulduğum o sevda
Beni öldürdün hani deniz yoktu Ankara'da
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Beni anla
Geçmez zamanla
Yalnız kalınca
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Beni avutma
Artakalanla
Kalbinde sakla
Kolaysa
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Gel sen tut beni düşmeden
Yana yana sönüp gitmeden
Ben çok yoruldum geceden
Anla beni anla
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Gel sen tut beni düşmeden
Yana yana sönüp gitmeden
Ben çok yoruldum geceden
Geçmez ki zamanla