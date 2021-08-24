Emre Aydın & Çağan Şengül - Beni Anla sözleri! 'Beni Anla' şarkı sözleri nelerdir?

Emre Aydın ve Çağan Şengül'ün birlikte söyledikleri Beni Anla şarkısı geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 450 bin izlenme ve 22 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, emre aydın & Çağan Şengül - Beni Anla sözleri nelerdir? Beni Anla şarkı sözleri nedir?