Emre Aşık ve 8 yıllık eşi Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisiyle geldi...
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Emre Aşık ve 8 yıllık eşi Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisiyle geldi...

26.01.2021 07:35 | Son Güncelleme: 26.01.2021 07:39
Emre Aşık ve 8 yıllık eşi Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisiyle geldi...

Olaylı ayrılık süreciyle sık sık gündeme gelen Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davası dün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü.

Olaylı ayrılık süreciyle sık sık gündeme gelen Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davası dün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya davacı-karşı davalı Emre Aşık ile davalı-karşı davacı Yağmur Aşık avukatlarıyla birlikte katıldı. Yağmur Aşık adliyeye sevgilisi Beycan Şenürek ile birlikte geldi. Duruşmada söz alan Emre Aşık, eşinin televizyon programlarına katılarak başka bir erkekle birlikte olduğunu açıkladığını ve artık ona nafaka vermek istemediğini söyledi: "Evlenmek istediğini, dört çocuk daha doğuracağını söylemektedir. Hatta kendisine alınan tektaşı da göstermektedir. Benim de aile yakınlarım, arkadaş çevrem vardır. Bu yaşananlar beni maddi ve manevi olarak sıkıntıya sokmaktadır. Kendisi bir an önce bu davanın bitmesini ve evlenmek istediğini belirtmiştir. Şimdi ise davayı uzatmaya çalışmaktadır. Ne yapmaya çalıştığını anlamak mümkün değildir. 'Ne koparabilirsem kardır' anlayışındadır. Ben bugün karar çıkacak diye duruşmaya katılmıştım. Artık nafaka ödemek istemiyorum. Zira maddi olarak durumum kötüdür. Yağmur Aşık, daha boşanmadan başka biriyle aynı evde yaşamaktadır."

VELAYET TALEBİ REDDEDİLDİ

Emre Aşık'ın ifadesinin ardından söz alan Yağmur Aşık ise çocuklarının velayetinin tedbiren kendisine verilmesini talep etti. Yağmur Aşık'ın velayet talebini reddeden mahkeme, Emre Aşık'ın tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma salonundan önce Yağmur Aşık çıktı. Aşık, sevgilisiyle birlikte hızla adliyeden ayrıldı.

SEVGİLİSİ KAPIDA BEKLEDİ

Duruşmaya sevgilisi olduğu iddia edilen Beycan Şenürek ile katılan Yağmur Aşık, parmağındaki tektaşla dikkat çekti. Duruşma gizli görüldüğü için Şenürek salon önünde bekledi.

ÇOCUKLARI HACİZLE ALMIŞTI

Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a kendisini dolandırdığını, para sakladığını ve başka erkeklerle gezdiğini iddia ederek çekişmeli boşanma davası açmıştı. Mahkeme önce çocukların geçici velayetini Yağmur Aşık'a vermiş ve aylık 10 bin lira nafaka ödenmesini hükmetmişti. Emre Aşık, daha sonra eşinin çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yağmur Aşık hakkında 'basit yaralama ve kötü muamele' suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasının ardından Aile Mahkemesi, üç çocuğun geçici velayetini baba Emre Aşık'a verdi. Emre Aşık da çocuklarını haciz kararıyla Yağmur Aşık'tan aldı.

Kaynak: Hürriyet

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