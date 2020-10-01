Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor
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Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor

01.10.2020 11:44 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:55

Yağmur Sarnıç, konuk olduğu canlı yayında Emre Aşık'ın kendisi hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti. Emre Aşık'ı FETÖ'cü olmakla suçlayan Sarnıç "Aysun Kayacı da benim bildiğim her şeyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Magazin basını uzun süredir Emre Aşık ve boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç arasında yaşananları konuşuyor. Yağmur Sarnıç'ın olaylı bir boşanma süreci geçirdiği eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı öne sürülmüştü. Konuyla ilgili konuk olduğu canlı yayında suskunluğunu bozan Sarnıç, Emre'nin eski sevgilisi Aysun Kayacı'yı da sürece dahil ederek kendini savundu.

"AYSUN KAYACI HER ŞEYİ BİLİYOR"

Açıklamasının devamında Emre Aşık'ı FETÖ'cü olmakla suçlayan Yağmur Sarnıç, "Aysun Kayacı da benim bildiğim her şeyi biliyor. Emre, FETÖ suçlamalarından sonra itirafçı oldu. Emre'nin kod adı var; Serkan..." ifadelerini kullandı.

Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor
Haber Yorumları (11)
TUNC: Aysun u bırakıp bı şirret kadınla evlenirsen olacağı buydu. Eminim çok pişmansındır emrecim
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
ÇAPKIN KIZ ASLI: SEVİNÇ SELAM TATLIM
Yayından Kaldır
SEVİNC: Yalniz aysun o dönem emre yi yönetmen fatih aksoy ile aldattı. Adam kendine gelemedi.
Yayından Kaldır
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