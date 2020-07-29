Emrah Parlak kimdir? Bülent Emrah Parlak nereli, kaç yaşında?
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Emrah Parlak kimdir? Bülent Emrah Parlak nereli, kaç yaşında?

Bülent Emrah Parlak eşi kim? Çok Güzel Hareketler programı ile tanınan oyuncu, aslen Elazığlıdır. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. Arka Sokaklar dizisinde de yer alan Emrah Parlak kaç yaşında?

Emrah Parlak kimdir? Bülent Emrah Parlak nereli, kaç yaşında?
29.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:41

Bülent Parlak, Çok Güzel Hareketler Bunlar'da birlikte yer aldığı Burcu Gönder ile 2015 yılında nikah masasına oturdu. Çift 2020 yılı Temmuz ayında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Bülent Emrah Parlak filmleri ve dizileri haberimizde.

BÜLENT EMRAH PARLAK KİMDİR?

Parlak, 8 Mayıs 1979 tarihinde Tunceli'de dünyaya geldi. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olarak adını duyuran Bülent Parlak, aslen Elazığ Karakoçanlıdır, ancak çocukluğunun bir kısmını Ankara'da geçirmiştir.

Emrah Parlak kimdir? Bülent Emrah Parlak nereli, kaç yaşında?

2002 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'ndeki eğitimini yarım bırakıp Haliç Üniversitesi Konservatuvar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü tamamlayan oyuncu, 2004 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye oyuncuları arasına katıldı. 2005-2006 yıllarında BKM Mutfak'ta sahnelenen "Sizinkiler" adlı çocuk oyununda rol aldı. Arka Sokaklar dizisinde ise Avukat Nedim karakterini 8 bölüm canlandırdı.

Emrah Parlak kimdir? Bülent Emrah Parlak nereli, kaç yaşında?

Bülent Parlak, 2015 yılında kendisi gibi oyuncu Burcu Gönder ile dünyaevine girdi. Ancak çift, 28 Temmuz 2020 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. İkilinin Lisa adında bir de kızı bulunuyor.

Emrah Parlak kimdir? Bülent Emrah Parlak nereli, kaç yaşında?
Burcu Gönder ile Emrah Parlak

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Arka Sokaklar (2020) - Avukat Nedim

Küçük Şeyler (2019)

Eski Köye Yeni Adet (2018)

Jet Sosyete (2018) - Taksici

Tatlım Tatlım (2017)

Aşk Laftan Anlamaz (2017)

Familya (2016)

Git Başımdan (2015)

Ankara'nın Dikmen'i (2014)

Böyle Bitmesin (2014)

Bir Yastıkta (2013)

Mutlu Aile Defteri (2013)

İnsanlar Alemi (2012)

Aşağı Yukarı Yemişliler (2011)

Çok Filim Hareketler Bunlar (2010)

Neşeli Hayat (2009)

Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008-2011)

Gönül Salıncağı (2007)

Mavi Gözlü Dev (2007)

Bir Demet Tiyatro (2006)

Organize İşler (2006)

Hırsız Polis (2005-2006)

Kapıları Açmak (2005)

Ruhun Labirentleri (2004)

Sahra (2004)

Kurtlar Vadisi (2004)

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