Emrah'ın Oğlu ve Kızı ile Yaptığı Paylaşıma, Yıllarca Dışladığı Oğlu Tayfun Erdoğan'dan Sitemli Gönderme

Acıların çocuğu olarak hafızamıza kazınan Emrah'ın, sonradan büyük bir baskıyla kabullendiği oğlu Tayfun Erdoğan, babasına sosyal medya üzerinden yine sitemli göndermelerde bulundu. Emrah'ın sosyal medya hesabından diğer iki çocuğuyla yaptığı paylaşım oğlu Tayfun Erdoğan'ı derinden üzdü.

EMRAH'IN PAYLAŞIMINA TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Şarkıcı Emrah'ın ilk çocuğu olan Tayfun Erdoğan'ı geç de olsa kabullense de paylaşımlarında, takipçileri adaletsiz olduğunu yazdı. Tayfun Erdoğan, Emrah'ın diğer iki çocuğuyla olan fotoğrafına "İşte prensim ile prensesim...Allahım sen ömrümün uzun olmasını nasip eyle evlatlarımı daha çok görebileyim..Gözümün nuru yavrularım yakışıklı oğlumgüzel kızım ...Rabbim size uzun ve sağlıklı ömürler nasip etsin inşallah..." demesine sitem etti.

"BİR EVLADIN YÜREĞİNİ YAKIYORSAN"

Tayfun Erdoğan sosyal medya hesabından babasının bu gönderisine karşılık olarak "Bir evladının yüreğini yakıyorsan ben bütün haklarımı ahirete bırakıyorum nasıl olsa orada yapayalnız olacağız. Ve o evlat nasıl bir güzel evlat ki hala daha beddua etmeyen bir evlattır" üzüntüsünü dile getirdi.

İşte baba oğulun o paylaşımları;