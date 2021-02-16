Empire State film konusu nedir? Empire State film oyuncuları kimdir?
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Empire State film konusu nedir? Empire State film oyuncuları kimdir?

16.02.2021 02:34 | Son Güncelleme: 16.02.2021 02:38
Empire State film konusu nedir? Empire State film oyuncuları kimdir?

2013 yapımı aksiyon, dram türü filmi Empire State başrollerini Liam Hemsworth, Dwayne Johnson ve Emma Roberts paylaşıyor. Empire State film konusu nedir? Empire State film oyuncuları kimdir? İşte Empire State film konusu ve oyuncu kadrosu!

Aksiyon, dram türünde döneminde en çok merak edilen Empire State filmi yönetmenliğini Dito Montiel yaptı. Empire State film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Empire State film konusu nedir? Empire State film oyuncuları kimdir? İşte detaylar!

EMPİRE STATE KONUSU NEDİR?

Polis akademisine girmeyi başaramadıktan sonra Chris Potamitis, 'Empire State Zırhlı Araç Şirketi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlar. Chris, en iyi arkadaşı Eddie'ye şirketin zayıf güvenliğinden bahsetme hatasına düşer ve çok geçmeden şirket içinde depolanan inanılmaz miktardaki parayı kaçırmak için incelikle işlenmiş bir planın içine düşer.

EMPİRE STATE OYUNCULARI VE KADROSU!

Empire State filminin oyuncu kadrosunda, Liam Hemsworth, Dwayne Johnson, Emma Roberts, Nikki Reed, Michael Angarano yer alıyor.

Empire State film konusu nedir? Empire State film oyuncuları kimdir?
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