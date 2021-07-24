Empire State Binası, Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı
Empire State Binasının kırmızı beyaz renkli görüntüsü NEW YORK - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan ülkelerin bayrak renkleriyle ışıklandırılan New York'un simge yapılarından Empire State Binası, Türk bayrağı renkleriyle de ışıklandırıldı.
Empire State Binasının kırmızı beyaz renkli görüntüsü NEW YORK - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan ülkelerin bayrak renkleriyle ışıklandırılan New York'un simge yapılarından Empire State Binası, Türk bayrağı renkleriyle de ışıklandırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol