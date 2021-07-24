Empire State Binası, Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı
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Empire State Binası, Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Empire State Binasının kırmızı beyaz renkli görüntüsü NEW YORK - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan ülkelerin bayrak renkleriyle ışıklandırılan New York'un simge yapılarından Empire State Binası, Türk bayrağı renkleriyle de ışıklandırıldı.

Empire State Binasının kırmızı beyaz renkli görüntüsü NEW YORK - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan ülkelerin bayrak renkleriyle ışıklandırılan New York'un simge yapılarından Empire State Binası, Türk bayrağı renkleriyle de ışıklandırıldı.

Empire State Binası, Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı
Empire State Binası, Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı
Empire State Binası, Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı
Empire State Binası, Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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