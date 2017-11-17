Emniyetten Dolandırıcılık Uyarısı

Taşova İlçe Emniyet Müdür Vekili Yılmaz Polat, telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ev ve cep telefonlarından aranan vatandaşların dolandırıcılar tarafından mağdur edilmeye çalışıldığını söyledi.



Dolandırıcıların, telefonda aradıkları kişilere kendilerini polis, savcı, asker olarak tanıttıklarını hatırlatan Polat, şunları kaydetti:



"Gerçek polis ve savcı sizi telefonla arayıp para veya altın sormaz. Gerçek polis ve savcı telefonla operasyon yapmaz. Gerçek polis ve savcı sizi en yakın karakola veya emniyet müdürlüğüne çağırır. Emniyet teşkilatı olarak uyarıcı anonslar ve dağıtılan görseller vasıtasıyla halkımızın bu konuya duyarlılığını artırmaya çalışıyoruz. Ayrıca banka ve PTT görevlileri ile sürekli irtibat halinde bulunuyor ATM cihazları çevresinde de gerekli önlemleri alıyoruz."



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