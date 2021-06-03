Emniyetin "Sezon 1" başarısı! İş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan çete çökertildi
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Emniyetin "Sezon 1" başarısı! İş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan çete çökertildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri tarafından yapılan operasyonda dünyanın 11 farklı ülkesinden iş vaadiyle getirdikleri 48 kadını fuhuşa zorlayan çete çökertildi. "Sezon 1" isimli operasyonda da el yapımı suikast silahı da ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, "Sezon 1" operasyonu ile insan ticareti yaparak para kazanan çeteyi, 6 şehirde yapılan operasyon ile çökertti. Muğla merkezli Manisa, Sakarya, Şanlıurfa, Aydın ve Antalya illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sezon-1' operasyonunda 11 farklı ülkeden iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları iddia edilen 31 kişi gözaltına alındı.

SUİKAST SİLAHI DA ELE GEÇİRİLDİ

6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Bodrum'dan düğmeye basan Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri Manisa, Aydın, Şanlıurfa, Antalya ve Sakarya illerinde 31 şüphelinin yakalanması için kaldığı ikametler ile bulundukları otel ve konaklama yerlerinde eş zamanlı baskın yaptı. 32 adrese düzenlenen operasyona 36 ekip ve 118 personel katıldı. Yapılan operasyonda 6 farklı il genelinde 31 şüpheli şahıs, suçta kullanılan 8 sim kart, 3 bilgisayar, 71 adet cep telefonu, bir yivsiz av tüfeği, 3 gram metamfetamin uyuşturucu, 55 kök kenevir, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 32 adet mermi, kalem silah diye tabir edilen el yapımı suikast silahı ele geçirildi.

Emniyetin 'Sezon 1' başarısı! İş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan çete çökertildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yapılan operasyonda kadınların pasaportları yapılan baskınlarda bazı şüphelilerin evinden çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesine sevk edildi. 11 ülkeden toplam 49 mağdur kadın ise geri gönderme merkezine teslim edildi ve buradan sınır dışı edileceği öğrenildi. Şüphelilerden 21 kişi bugün adliyeye sevk edildi. 10 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Emniyetin 'Sezon 1' başarısı! İş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan çete çökertildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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