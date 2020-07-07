Emniyet şeridinde gittiği için ceza kesilen şahıs gazeteciyi görünce çılgına döndü Pendik'te polis ekipleri trafikte denetim gerçekleştirdi.

Pendik'te polis ekipleri trafikte denetim gerçekleştirdi. Emniyet şeridinden gittiği gerekçesiyle ceza kesilen bir sürücü ise karşısında basın mensubunu görünce çileden çıktı. Kendisini görüntüleyen gazeteciye hakaretler yağdıran şahıs devlete 500 milyar vergi veriyorum diyerek, "Şerefsizlik yapma, seni döverim" dedi.

Polis ekipleri Pendik'te trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında emniyet şeridinden gittiği gerekçesiyle M. Ö. isimli kişiye para cezası kesildi. Karşısında basın mensubunu gören M. Ö. adeta çileden çıktı. Kendisini görüntüleyen basın mensubuna saldırmaya çalışan şahıs aynı zamanda hakaretler yağdırdı.

Basın mensubunun kendisini görüntülemesine sinirlenen şahıs, "Seni bozarım. Çakarım ağzına. Şerefsizlik yapma, adi şerefsiz. Kahpe. Seni döverim. Ama çok uzatıyor hala beni çekiyor. Neye istinaden çekiyorsun. Sen beni çekemezsin. Ben Yediemin'in otoparkın sahibiyim çekemezsin. Ben 500 milyar devlete vergi ödüyorum" dedi.

Ayrıca polisin 'ellerini başının üstüne koy' demesine de 'yapma şunu, bak sana ağabey diyorum' diyerek direndi.

Öte yandan emniyet şeridini ihlal eden başka sürücülere de polis tarafından para cezası kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA