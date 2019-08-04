Emniyet müdürünün makam aracı sünnet arabası oldu

Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İstanbul'da 2013'te trafik kazasında şehit olan polis memuru Emrah Bayın'ın oğlu Yusuf Emre Bayın'ın sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.

Topaloğlu, süslettiği makam aracını, konvoy eşliğinde merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde şehit Emrah Bayın'ın ailesinin yaşadığı eve gönderdi.

Araca annesi Zeynep Bayın ile binen 8 yaşındaki Yusuf Emre, babasının köydeki mezarını ziyaret ederek dua okudu.

Konvoy eşliğinde Tokat merkezdeki düğün salonuna gelen küçük Yusuf Emre'yi, özel harekat polisi ve çevik kuvvet polis mangası karşıladı.

Düğününe katılan herkese teşekkür eden Yusuf Emre Bayın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok güzel." diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Anne Zeynep Bayın da "Emniyet teşkilatına ve herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Çok gururluyuz oğlumla beraber." dedi.

Kaynak: AA