Emniyet Müdürü Yılmaz personelin bayramını kutladı Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz personelle bayramlaştı.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz personelle bayramlaştı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen bayramlaşmanın ardından sınırlı sayıda çalışanla kahvaltıda bir araya gelen Yılmaz, vatandaşın sağlığının korunabilmesi için polisin öncelikle kendi önlemlerini alması ve tedbirler konusunda hassasiyetin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Daha sonra Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne geçen Yılmaz, burada görevli polislerin de bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA