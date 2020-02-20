Emniyet müdürü verdi'nin şehit edilmesi; 6 kişi gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Emniyet müdürü verdi'nin şehit edilmesi; 6 kişi gözaltına alındı - Haber

Emniyet müdürü verdi'nin şehit edilmesi; 6 kişi gözaltına alındı

RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyon 6 kişi gözaltına alındı, aranan bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

20.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:20
Emniyet müdürü verdi'nin şehit edilmesi; 6 kişi gözaltına alındı

Emniyet Müdürü 'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyon 6 kişi gözaltına alındı, aranan bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda sabah saatlerinde İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon'da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Emniyet müdürü verdi'nin şehit edilmesi; 6 kişi gözaltına alındı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler