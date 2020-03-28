Emniyet Müdürü uyardı; "Her yerde ve herkese anlatacağız" Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İçişleri Bakanlığı'nım seyahat genelgesinin ardından sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulundu.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İçişleri Bakanlığı'nım seyahat genelgesinin ardından sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulundu.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, yaptığı paylaşımda "Küçük büyük hiçbir araç gerekçesiz ve anlamsız, lüzumsuz ise çıkmamalı. Artık bütün varlığımızla sahadayız." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA