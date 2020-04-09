Emniyet Müdürü Mehmet Aslan: 'Mesai mefhumu gözetmeksizin milletimizin her daim yanındayız'
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Emniyet Müdürü Mehmet Aslan: 'Mesai mefhumu gözetmeksizin milletimizin her daim yanındayız' - Haberler
Mehmet Aslan, Polis, Güncel

Emniyet Müdürü Mehmet Aslan: 'Mesai mefhumu gözetmeksizin milletimizin her daim yanındayız'

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlandı.

09.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:24
Emniyet Müdürü Mehmet Aslan: 'Mesai mefhumu gözetmeksizin milletimizin her daim yanındayız'

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlandı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yıldönümü, bütün ülkemizde olduğu gibi Erzurum'da da 06-12 Nisan tarihleri arasında kutlandığını belirten Amlan, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, devletin şefkatini ve güvenini hissedebilmesi için Türk Polis Teşkilatının bütün mensupları, gerek terörle mücadele gerekse asayişin sağlanması noktasında üzerine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye büyük bir özveriyle devam edecektir" dedi.

Türk Polis Teşkilatı 175 yıldır olduğu gibi bugün de devletinin emrinde, milletinin hizmetinde olduğunu ifade eden Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, mesajında şunları kaydetti;

"Dünyada baş gösteren Covid-19 salgınının ülkemizde etkisini en aza indirebilmek adına devletimizin aldığı tedbirlerin uygulanması noktasında polis teşkilatı olarak, sosyal polislik anlayışı gereğince mesai mefhumu gözetmeksizin milletimizin her daim yanındayız.

Devletimizin aldığı her karar ile vatandaşımızdan gelen her türlü yardım talebi teşkilat mensuplarımız tarafından geciktirilmeden yerine getirilmektedir. Bu zor günleri vatandaşımızla el ele verip yeneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Erzurumlu hemşehrilerimiz her alanda, her zaman Türk Polis Teşkilatına desteklerini esirgemedikleri gibi, pandemi olarak ilan edilen bu salgını önleme aşamasında da özellikle evlerinde kalarak bizlere olan yardım ve desteklerini bir kez daha göstermişlerdir. Bu vesileyle şahsım ve teşkilatım adına değerli Erzurum halkına şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, şerefli görevlerinin ifası sırasında ülkemizin milli ve manevi değerleri uğrunda seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize ve şerefle emekli olmuş mensuplarımıza sağlık, mutluluk temenni eder; halen görevi başında bulunan değerli mesai arkadaşlarıma ve -özellikle en büyük destekçilerimiz olan- kıymetli ailelerine başarı ve esenlikler dilerim." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Oxford Üniversitesi araştırmacıları korona aşısının tarihini öne çekti Haberler
Oxford Üniversitesi araştırmacıları korona aşısının tarihini öne çekti
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı
Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Hem trafik kurallarını hem korona tedbirlerini hiçe sayan Kilisli vatandaşa, çifte ceza uygulandı
Hem trafik kurallarını hem korona tedbirlerini hiçe sayan Kilisli vatandaşa, çifte ceza uygulandı
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı kandırarak cinsel istismarda bulunan kişiye 10 yıl hapis cezası verildi
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı kandırarak cinsel istismarda bulunan kişiye 10 yıl hapis cezası verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Tarkan Pınar Deniz Kim Kardashian
Spor Falcao Bülent Uygun Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Futbolcu Araştırma İngiltere
Şu an buradasınız: Emniyet Müdürü Mehmet Aslan: 'Mesai mefhumu gözetmeksizin milletimizin her daim yanındayız' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 19:29:28. #1.14#
title