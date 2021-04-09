Emniyet Müdürü Karabaş'tan Kaymakam Atasoy'a ziyaret

Emniyet Teşkilatının 176. kuruluş yılı kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve polis memurları, Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy'u makamında ziyaret etti.

Emniyet Teşkilatının 176. kuruluş yılı kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve polis memurları, Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy'u makamında ziyaret etti.

Erdek İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve beraberindeki heyeti kabul eden ve bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Atasoy, Polis Teşkilatının Kuruluşunun yıldönümünü kutlayarak ülkemizin her yerinde olduğu gibi vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarına meslek hayatlarında kolaylık ve başarılar diledi.

Erdek'te Polis Haftası kutlamalarının, korona virüs salgını nedeniyle sade bir törenle kutlanacağı öğrenilirken, Erdek İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş tarafından, 10 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 09'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapılacak. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı