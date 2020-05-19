Emniyet Müdürü Karabağ'dan '19 Mayıs' mesajı
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Emniyet Müdürü Karabağ'dan '19 Mayıs' mesajı

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Emniyet Müdürü Karabağ'dan '19 Mayıs' mesajı
19.05.2020 09:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:58

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ali Karabağ, "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım" diyen Türk milletinin tarih sahnesinde bir kez daha ayağa kalkışının, sesinin yükselişinin ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yolunda milli mücadelemizin ilk kıvılcımının atılışının 101. yılını kutlamanın coşkusu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, "Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesinin Türk gençliğinin çalışkanlığı ve azmiyle başarılabileceğini düşünen Atatürk, bu destansı mücadelenin başladığı günü ülkemizin geleceği olan en çok güvendiği Türk gençliğine armağan etmiştir. O gün Samsun'da yakılan istiklal ateşi, 101 yıldır aynı inanç ve iradeyle gençlerimizin elinde yanmaya devam ediyor. İnanıyorum ki gençlerimiz, 19 Mayıs ruhuyla birlikte istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkacak; tüm kutsal emanetlerimizi bir bayrak gibi elden ele gelecek nesillere ileterek sonsuza dek yaşatacak, tarihimizden aldıkları ilhamla, medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle; vatan ve millet uğruna büyük fedakarlıklar göstererek bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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