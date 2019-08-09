Emniyet Müdürü Ekici'den Kurban Bayramı mesajı

09.08.2019 10:13

Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Müdür Mehmet Suat Ekici, yayımladığı mesajda, "Değerli Vanlı hemşehrilerim; Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlarımız; bizi biz yapan, bir arada olma bilincimizi oluşturan, toplumsal barışı pekiştiren temel değerlerin ve sahip olduğumuz şanlı geçmişle aramızdaki güçlü bağların en önemli halkalarından birini oluşturmaktadır. Teşkilatımız olarak, kentimizin huzurunu bozan, birlik ve beraberliğimize karşı tehdit oluşturan her türlü şer odaklarına karşı mücadelemiz, yasaların bize verdiği yetki çerçevesinde ve sağduyulu vatandaşlarımızın bize vereceği destekle yılmadan sürecektir. Emniyet teşkilatı olarak, her zaman olduğu gibi halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için görevimizin başında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; şahsım ve Van Emniyet Müdürlüğü personeli adına, tüm Vanlı hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diler, saygılar sunarım" dedi. - VAN

Kaynak: İHA