Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 il emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 il emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Bartın Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, Niğde Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alındı.

Atama kararnamesi ile 33 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:

Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne

Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne

Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Emniyet Müdürlüğüne

Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Emniyet Müdürlüğüne

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Amasya Emniyet Müdürlüğüne

Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Emniyet Müdürlüğüne

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Emniyet Müdürlüğüne

Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne

Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Emniyet Müdürlüğüne

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne

Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin Emniyet Müdürlüğüne

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyet Müdürlüğüne

Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürlüğüne

Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne

Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Emniyet Müdürlüğüne

Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne

Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne

Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Ali Temiz, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Salavat Mete Pınar, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Şakir Engin Korkmaz, Bartın Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Kenan Kurt, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Ahmet Kurt, Kilis Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Adnan Özdemir, Niğde Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Halit Aziz Yılmaz, Siirt Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Burhan Akçay, Sivas Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Tolga Yılmaz, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne

Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne

İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Emniyet Müdürlüğüne

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş