Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 il emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 il emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Bartın Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, Niğde Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alındı.
Atama kararnamesi ile 33 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:
Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne
Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne
Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Emniyet Müdürlüğüne
Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Emniyet Müdürlüğüne
Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Amasya Emniyet Müdürlüğüne
Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Emniyet Müdürlüğüne
Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Emniyet Müdürlüğüne
Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne
Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Emniyet Müdürlüğüne
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne
Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin Emniyet Müdürlüğüne
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyet Müdürlüğüne
Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürlüğüne
Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne
Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne
Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Emniyet Müdürlüğüne
Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne
Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne
Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Ali Temiz, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Salavat Mete Pınar, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Şakir Engin Korkmaz, Bartın Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Kenan Kurt, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Ahmet Kurt, Kilis Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Adnan Özdemir, Niğde Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Halit Aziz Yılmaz, Siirt Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Burhan Akçay, Sivas Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Tolga Yılmaz, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne
Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne
İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Emniyet Müdürlüğüne
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş