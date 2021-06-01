Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Katar Güvenlik Komitesi Heyeti ile Bir Araya Geldi

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, FIFA 2022 Dünya Kupası Katar Güvenlik Operasyonları Şefi Tümgeneral Abdulaziz Abdullah Al-Ansari ve beraberindeki heyet ile resmi ziyaret kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, FIFA 2022 Dünya Kupası Katar Güvenlik Operasyonları Şefi Tümgeneral Abdulaziz Abdullah Al-Ansari ve beraberindeki heyet ile resmi ziyaret kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Programa ayrıca Katar Hukuki İşler ve İletişim Birimi Başkanı Tuğgeneral İbrahim Khalil Al-Mohannadi ve Dünya Kupası Güvenlik Komitesi Medya Protokol Başkanı Albay Khalid Ali Al-Kaabı katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, konuk heyeti ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bu ziyaretin iki ülke arasındaki polis işbirliğini daha da güçlendirmesi dileğinde bulundu.

FIFA 2022 Dünya Kupası Katar Güvenlik Operasyonları Şefi Tümgeneral Abdulaziz Abdullah Al-Ansari ise Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre