Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Katar Güvenlik Komitesi Heyeti ile Bir Araya Geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Katar Güvenlik Komitesi Heyeti ile Bir Araya Geldi

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Katar Güvenlik Komitesi Heyeti ile Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, FIFA 2022 Dünya Kupası Katar Güvenlik Operasyonları Şefi Tümgeneral Abdulaziz Abdullah Al-Ansari ve beraberindeki heyet ile resmi ziyaret kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, FIFA 2022 Dünya Kupası Katar Güvenlik Operasyonları Şefi Tümgeneral Abdulaziz Abdullah Al-Ansari ve beraberindeki heyet ile resmi ziyaret kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Programa ayrıca Katar Hukuki İşler ve İletişim Birimi Başkanı Tuğgeneral İbrahim Khalil Al-Mohannadi ve Dünya Kupası Güvenlik Komitesi Medya Protokol Başkanı Albay Khalid Ali Al-Kaabı katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, konuk heyeti ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bu ziyaretin iki ülke arasındaki polis işbirliğini daha da güçlendirmesi dileğinde bulundu.

FIFA 2022 Dünya Kupası Katar Güvenlik Operasyonları Şefi Tümgeneral Abdulaziz Abdullah Al-Ansari ise Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Adnan Menderes Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Katar Güvenlik Komitesi Heyeti ile Bir Araya Geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 23:35:37. #1.15#

title