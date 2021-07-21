Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ'da teşkilat mensupları ve aileleriyle bayramlaştı Açıklaması

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ'da teşkilat mensupları ve aileleriyle bir araya geldiği programda, "13 günlük bir program çerçevesinde tam 120 bini aşkın ekiple ve 226 bin 500 civarındaki personelle tam kadro sahadayız. Arkadaşlarımız canıgönülden görevlerini yerine getiriyorlar.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ'da teşkilat mensupları ve aileleriyle bir araya geldiği programda, "13 günlük bir program çerçevesinde tam 120 bini aşkın ekiple ve 226 bin 500 civarındaki personelle tam kadro sahadayız. Arkadaşlarımız canıgönülden görevlerini yerine getiriyorlar." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Aktaş, Vali Erkaya Yırık ile Kurban Bayramı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Aktaş, emniyet personelinin ve ailelerinin bayramını kutladı.

Programda İl Müftüsü Selami Aydın, Kur'an-ı Kerim okudu, şehitler için dua etti.

Aktaş, yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının diğer güvenlik birimleri ile bayramın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edilmesi ve artan trafik yoğunluğundan kaynaklı kazaların yaşanmaması için tam kadro sahada olduğunu belirtti.

Ekiplerin, vatandaşın bayram sevincinin muhtemel kazalarda meydana gelebilecek olumsuz neticelerle gölgelenmemesi için büyük bir özveri ile çalıştığını ifade eden Aktaş, "Toplam 13 günlük bir program çerçevesinde tam 120 bini aşkın ekiple ve 226 bin 500 civarındaki personelle tam kadro sahadayız. Arkadaşlarımız canıgönülden görevlerini yerine getiriyorlar." diye konuştu.

"Kaza sayılarında düşüş görüyoruz"

"Yine böyle bir hafta, 9 günlük bayram tatilleriyle kıyasladığımızda hem kaza sayılarında hem de Allah'a şükür ölüm sayılarında bir düşüş de görüyoruz. Bu vesileyle sahada görev yapan bütün arkadaşlarımıza, teşkilatımızın bütün personeline canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullanan Aktaş, hem teşkilat mensuplarının hem de tüm milletin bayramını gönülden tebrik ettiğini belirtti.

Aktaş, gazetecilerin sorusu üzerine yeni yer tahsisi yapılan Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Yüksekokulunun yapım işi ile ilgili projenin tamamlandığını, ihalesi yapılmak üzere Elazığ Valiliğine teslim edildiğini aktardı.

İhale sürecinin ardından Elazığ-Malatya kara yolu mevkisinde tahsis edilen 1500 dönümlük alana en kısa sürede temel atılacağını dile getiren Aktaş şöyle konuştu:

"Çok yeterli düzeyde bir ödenek planlamasını da yaptık. Allah nasip ederse sayın Valimizin de direktifleri ile bir iki aylık bir süreçte ihalesi de tamamlanarak, inşallah Elazığ'daki polis okulumuzun temeli atılacak. Bir iki ay içerisinde ilk kazmayı vururuz diye düşünüyoruz. Hem Selçuklu hem de Harput mimarisine uygun bir proje geliştirdik. Gerçekten çok güzel bir proje oldu. Aynı zamanda sosyal donatıları, spor sahaları, salonları, derslikleri, yurt binaları ve çevre düzenlemeleri ile gerçekten Elazığ'a yakışır, çok şık ve güzel bir proje oldu. Elazığ polis okulumuzun Elazığ'a Türk Polis Teşkilatı'na hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Vali Erkaya Yırık ise çok sıcak bir bayramlaşma programı olduğunu belirterek tüm emniyet personeli ve ailelerinin bayramını kutladı.

Programın gerçeklemesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yırık, teşkilatın vatanın bütünlüğü, milletin huzuru için gösterdiği mücadelede bugüne kadar çok şehit verdiğini, çok sayıda personelin de gazi olduğunu belirtti.

Bunun acısını en çok ailelerin yaşadığını dile getiren Yırık ülkedeki birlik ve beraberlerin daim olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen