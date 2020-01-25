Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Ağrı Belediye Başkanı Sayan yıkılan...
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Ağrı Belediye Başkanı Sayan yıkılan...

Mustafa Paşa Mahallesinde meydana gelen deprem sonucu yıkılan binadan görüntü Enkaz çalışmalarından görüntü Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın enkaz yerinde incelemelerde bulunması Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

25.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:14
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Ağrı Belediye Başkanı Sayan yıkılan...

Mustafa Paşa Mahallesinde meydana gelen sonucu yıkılan binadan görüntü

Enkaz çalışmalarından görüntü

Emniyet Genel Müdürü 'ın enkaz yerinde incelemelerde bulunması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın enkaz yerinde incelemelerde bulunması

Belediye Başkanı Savcı Sayan'nın enkaz yerine gelmesi incelemelerde bulunması ELAZIĞ - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesinde meydana gelen deprem sonucu yıkılan binalarda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Ağrı Belediye Başkanı Sayan yıkılan...
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