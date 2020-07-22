Emlakçıya dava açmaya gitti çocuklarıyla ölümden döndü
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Emlakçıya dava açmaya gitti çocuklarıyla ölümden döndü

Emlakçıya dava açmaya gitti çocuklarıyla ölümden döndü Adana Adliyesi'ndeki silahlı kavgada yaralanan çocukların annesi Ceylan Kaya: "Çok şükür Allah evlatlarımızı bize bağışladı" Adana'da emlakçıya dava açmak için geldikleri adliye binası önünde dün 2 grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2...

22.07.2020 11:18 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:27

Emlakçıya dava açmaya gitti çocuklarıyla ölümden döndü

Adana Adliyesi'ndeki silahlı kavgada yaralanan çocukların annesi Ceylan Kaya: "Çok şükür Allah evlatlarımızı bize bağışladı"

ADANA - Adana'da emlakçıya dava açmak için geldikleri adliye binası önünde dün 2 grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 oğlu demir sopayla başından yaralanan Ceylan Kaya, "Allah korusun kurşun gelip ölebilirlerdi. Çok şükür Allah evlatlarımızı bize bağışladı. Adalet yerini bulsun istiyorum. Adliyeye yine gideceğiz ama korkudan gidemiyoruz" dedi.

İddiaya göre, yaklaşık 2 ay önce Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda 2 grup arasında çıkan ve olayla ilgisi olmayan bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşması için gelen tutuksuz sanıklar Nuri Ö. ile Adem G. arasında dün adliye binası B kapısı önünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem G. belinden çıkarttığı tabanca ile ateş açtı.

Nuri Ö. ve çevredekiler kurtulmak için adliye binasına sığındı. Olay sırasında Nuri Ö. ile olayla ilgisi bulunmayan baba ve kızı silahla yaralandı.

Anne ve babasıyla adliyeye, evlerinden kendilerini atmak isteyen emlakçıyı dava etmek için gelen Mert ile Yusuf Kaya kardeşler ve 1 kişi de yaşanan arbede sırasında başlarına demir sopa ile aldıkları darbelerle yaralandı.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınıp işlemleri sürerken Mert'in başına 15 dikiş atıldı Yusuf'a da pansuman yapıldı.

Silahlı kavganın ortasında evlatlarıyla kalan anne Ceylan ile baba Abdurrahman Kaya çifti, suçluların biran önce cezalandırılmasını istedi.

"Mert'in kafasına 15 dikiş atıldı"

Anne Ceylan Kaya, evden çıkartılma korkusu yaşadıklarını birde evlatlarının alakasız bir olayda darp sonucu yaralandığını söyleyerek, "Dün bu olaylar emlakçı nedeniyle başımıza geldi. Benim 6 ay daha sözleşmem var ama emlakçı zorla evden çıkartıyor. Bana çare bırakmadı bende adliyeye gittim ama 2 adam birbirine girdi evlatlarım yaralandı. Olayların içerisinde biz kaldık. Hastaneye kaldırıldık. Çocuklarımın ikisi yaralı. Demirler kafalarına geldi. Mert'in kafasına 15 dikiş atıldı" diye konuştu.

"Korkudan gidemiyoruz"

Adliyeye gitmekten artık korktuklarını belirten anne Kaya, "Allah korusun kurşun gelip ölebilirlerdi. Bunun hesabını kim verecek. Karşı taraf mı verecek emlakçı mı verecek. Adalet yerini bulsun istiyorum. Allah evlatlarımızı bize bağışladı çok şükür. Kavga edenlerden şikayetçi olduk. Adliyeye yine gideceğiz ama korkudan gidemiyoruz. Can güvenliği istiyoruz biz" ifadelerini kullandı.

Emlakçıya dava açmaya gitti çocuklarıyla ölümden döndü

Kaynak: İHA

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