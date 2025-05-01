Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Günlerdir sallanan ilimizde bir deprem daha
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Bolu'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

78 kişiye mezar olan oteldeki yangının çıkış anı kamerada
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Didim'de Motosikletli Saldırganlar Emlak Ofisini Kurşunladı

Didim'de Motosikletli Saldırganlar Emlak Ofisini Kurşunladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde bir emlak ofisine motosikletten ateş açan 2 kişi tutuklandı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

1) MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLARIN İŞ YERİNİ KURŞUNLADIKLARI ANLAR KAMERADA

AYDIN'ın Didim ilçesindeki bir emlak ofisini kurşunlama olayına karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı. Motosikletli 2 kişinin iş yerine ateş açtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Nisan'da Akbük Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişi, motosikletle sokaktan geçtikleri sırada M.S.'ye (43) ait emlak ofisine kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Olayla ilgili 115 güvenlik kamerasından elde edilen 170 saatlik görüntü incelendi. Motosikletli şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirleyen jandarma ekipleri, dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, iş yerine ateş açan E.T. (30) ve Y.A. (28) ile onlara yardım ettiği tespit edilen M.F.E. (32) ile E.K. (26) yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. E.T., Y.A., M.F.E. ve E.K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Motosikletli 2 kişinin iş yerine peş peşe ateş ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. ı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emlak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.