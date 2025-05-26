Bodrum'da Sahil İle İşletmeler Arasında Şeritleme Yapıldı

Bodrum'da Sahil İle İşletmeler Arasında Şeritleme Yapıldı
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Bodrum'da sahil ile restoranlar arasında 1.5 ila 4 metre şeritleme yapılarak, işletmelerin denize sıfır masa koymalarının önüne geçildi. Kurallara uymayan işletmelere ceza kesileceği bildirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, işletmelerin denize sıfır noktada faaliyet göstermesinin önüne geçmek amacıyla, sahil ile en yakın işletme arasında 1.5 ila 4 metre arasında şeritleme yapıldı.

Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri ile Bodrum Belediyesi ekipleri Kumbahçe sahilinde bulunan restoran işletmelerin denize sıfır masa koymaları ve vatandaşın denize girişine engel olması nedeniyle harekete geçti. Bu kapsamda, ekipler sabah saatlerinde bölgeye giderek sahil ile masalar arasında 1.5 ila 4 metre arasında ölçüm yaparak işletmelerin masaları kaldırmasını istedi. Yapılan çalışmanın ardından ekiplerce bölgeye demirler dikilerek halatlar yardımıyla şeritleme yapıldı. Sahil boyunca tüm işletmelerin önüne şerit çeken ekipler, kurallara uyulmaları konusunda uyarılarda da bulundu. Kurallara uymayan işletmelere ise para cezası kesileceği belirtildi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emlak
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