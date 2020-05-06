Emlak vergisi nedir? Emlak vergisi nasıl ödenir? İnternetten emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisi kimler için geçerli?

Gayrimenkul sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri başladı. Emlak vergisi hakkında merak edilen detaylar haberimizde. Emlak vergisi nedir? Emlak vergisi nasıl ödenir? İnternetten emlak vergisi nasıl ödenir?

Ülkemizde Gayrimenkul sahiplerinden alınan emlak vergisinin bu dönem ödeme takvimi geldi. Belediyeler tarafından alınan emlak vergisi internet üzerinden de ödenebilmekte. Emlak vergisi nedir ve nasıl ödeneri detaylar hbaerimizde.

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi, tüm taşınmazlardan senelik olarak alınan vergiye verilan addır. 1986 yılından itibaren belediyeler tarafınca tahsil edilir. Mülk sahibi vatandaşlar tarafından her yıl düzenli olarak ödenmek durumundadır.

EMLAK VERGİSİ

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi iki taksitte ödenmektedir. Birinci taksit Mayıs, ikinci taksit ise Kasım sonuna kadar ödenmesi gerekli. Bu nedenle Mayıs birinci taksit ödemesibaşladı. Vergi, süre içinde ödenmezse, her ay için yüzde 1,6 oranında gecikme zammı uygulanıyor.

Emlak vergisi, ilgili belediyeye doğrudan ödebeilir veya belediyenin banka hesabına yatırılabilir. Belediyelerin internet siteleri üzerinden online ödeme imkanı olanlar için de ödeme yapılır.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEZ?

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²'yi geçmeyen tek konutları olanlar bu konutları için emlak vergisi oranı sıfır olarak uygulanacaktır.Bu kişiler emlak vergisi ödemeyecek