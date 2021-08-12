Emirgazi'den Manavgat'taki hayvan yetiştiricilerine anlamlı yardım
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Emirgazi'den Manavgat'taki hayvan yetiştiricilerine anlamlı yardım

Emirgazi'den Manavgat'taki hayvan yetiştiricilerine anlamlı yardım
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Emirgazi Belediyesi tarafından, Antalya'da yangında zarar gören hayvan yetiştiricilerine ulaştırılmak üzere 50 koyun gönderildi.

Emirgazi Belediyesi tarafından, Antalya'da yangında zarar gören hayvan yetiştiricilerine ulaştırılmak üzere 50 koyun gönderildi.

Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak ile Belediye Meclisi üyesi Cuma Bayrakçı ile birlikte Karapınar hayvan pazarından 50 adet damızlık koyunu satın aldı.

Alınan koyunlar kamyonlarla yangında en fazla zarar gören Antalya'nın Manavgat ilçesine gönderildi.

Başkan Koçak, "Amacımız yangınlarda, sel felaketlerinde, depremlerde zarar gören mağdur olan vatandaşlarımıza Emirgazi'miz olarak Belediye öncülüğünde koyun yardımı gönderdik. Buradan maddi ve manevi yardımını esirgemeyen bütün hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Gün birlik günü. Bir nebze de olsa zarar gören vatandaşlarımızın yarasını sarmak amacındayız." dedi.

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Emirgazi'den Manavgat'taki hayvan yetiştiricilerine anlamlı yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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