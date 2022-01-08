Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak, dizi setini ziyaret etti

Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak, ilçede çekimleri devam eden "Mağara" adlı dizinin setini ziyaret etti.

Koçak, ziyaret sonrasında gazetecilere, Mart ayında gösterime girecek olan dizi setini ziyaret ederek, oyuncularla sohbet ettiklerini söyledi.

İlk sahnenin çekimini gerçekleştirdiklerini anlatan Koçak, şöyle konuştu:

"Dizinin yönetmenliğini Birol Kurt yapıyor. Birçok tanınmış oyuncu dizide rol alıyor. İlçemizde yeni başlayan çekimler bazı mahallelerimizde devam edecek. Çekimlerimiz yaklaşık 10 gün sürecek. Dizi çekimlerinin ilçemizin tanınmasına büyük katkı verecek. İlçemizin tanıtımına yönelik her faaliyete destek veriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımız sürüyor. Dizi çekiminde emek veren herkese teşekkür ediyorum."???????

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

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