Emirdağ Tapu Müdürlüğü'nün 10 aylık işlem hacmi rakamları açıklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emirdağ Tapu Müdürlüğü'nün 10 aylık işlem hacmi rakamları açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Emirdağ Tapu Müdürlüğü'nün 10 aylık işlem hacmi rakamları açıklandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde son 10 aylık dönemde 8 bin 486 tapu, Ayrıca 88 bin resmi senet, 22 bin tescil istem belgesinin taraması işleminin yapıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde son 10 aylık dönemde 8 bin 486 tapu, Ayrıca 88 bin resmi senet, 22 bin tescil istem belgesinin taraması işleminin yapıldığı belirtildi.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Emirdağ Tapu Müdürlüğü çalışanlarına özverili ve üstün çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi. Tapu Müdürlüğü' nün en yoğun müdürlüklerin başında geldiğini belirten Kaymakam Bilici, personellerin tapu işlemlerinin yürütülmesi ve işlemlerin kısa sürede tamamlanmasından dolayı gösterdikleri gayret ve başarılı çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür edip bundan sonraki süreçte de başarılar diledi.

Tapu Müdürü Dursun Kurt, Emirdağ Tapu Müdürlüğü olarak hedeflerinin, vatandaşlara işlemlerini en kısa sürede tamamlayarak müdürlükten mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Kurt, müdürlük olarak 10 aylık bir sürede yapılan faaliyetleri anlatarak, "Emirdağ, Gömü ve Davulga Belediyeleri ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) uygulaması ortak kullanıma açılarak belediyeler ve vatandaşların iş yükü azaltılmıştır. Ağustos ayı itibariyle, Emirdağ Tapu Müdürlüğü' nün şimdiye kadarki en yüksek işlem hacmine ulaşılmıştır. (Bundan önceki rekor Cumhuriyet dönemine aittir. Eylül 2021 tarihi itibariyle 8 bin 486 Tapu işlemi yapılmıştır. Bu sayı Eylül 2020 tarihinde 5689' dur. Ayrıca 88 bin resmi senet, 22 bin tescil istem belgesinin taraması bitirildi ve cumhuriyet tarihinden bugüne kadar yapılan bütün tapu işlemlerinin evrakları ayıklanıp tasnif edilmiştir. Bu yaklaşık olarak 650 bin evrak yapmaktadır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Emirdağ Tapu Müdürlüğü'nün 10 aylık işlem hacmi rakamları açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Orman işçisinin kaçırdığı iddia edilen 15 yaşındaki kız aranıyor

Orman işçisinin kaçırdığı iddia edilen 15 yaşındaki kız aranıyor

 Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

 Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Gülben Ergen Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Muslera Şenol Güneş Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Emirdağ Tapu Müdürlüğü'nün 10 aylık işlem hacmi rakamları açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:54:24. #1.17#