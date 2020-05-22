Emir Yargın, Red Bull Warm Up katılımcılarına ipuçları verdi
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Emir Yargın, Red Bull Warm Up katılımcılarına ipuçları verdi

Yeni nesil sanatçıları destekleyen Red Bull Warm Up bu yıl tamamen dijital bir formatla devam ediyor.

Emir Yargın, Red Bull Warm Up katılımcılarına ipuçları verdi
22.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:54

Yeni nesil sanatçıları destekleyen Red Bull Warm Up bu yıl tamamen dijital bir formatla devam ediyor. 7 yıldır devam eden ve bu yıl ilk kez yalnızca dijital olarak sürdürülecek proje, müziğe ilgili ve özgün müzik üreten herkese şans tanıyor. Türkçe elektronik müziğin sevilen isimlerinden olan Emir Yargın, aynı zamanda birçok alternatif klibin yönetmenliğini üstlenmişti. Yargın, hazırladığı bir video ile Red Bull Warm Up katılımcıları için evini sahneye dönüştürmenin ipuçlarını sıraladı.

Yeni nesil sanatçıları ve müzik türlerini destekleyen Red Bull Warm Up son 7 yıldır olduğu gibi bu yıl da yeni isimlere destek veriyor. Bu yıl yalnızca online olarak olarak yürütülen proje, yeteneğine güvenen her müzisyen için daha ulaşılabilir bir platforma dönüşüyor. Projede yer almak isteyen katılımcılardan beklenen ise kendi bestelerini maksimum 4 dakikada sergileyecekleri bir video çekmeleri. Türkçe elektronik müziğin sevilen ismi Emir Yargın da müzisyenlere ilham olabilmek için yola çıktı. Aynı zamanda başarılı bir yönetmen olan Yargın, Red Bull Warm Up katılımcı adaylarının kendi videolarını çekebilmeleri için pratik önerilerde bulundu.

Yeteneği doğru aktarmanın en az performansın başarısı kadar önemli olduğuna değinen Yargın, "Müziği yaparken olabildiğince 360 derece düşünebilmek önemli. Bu sanatçının yeteneğini geliştiriyor. Ben 10 yıl önce Tokat isimli klibimi kendim çekmiştim, maliyetim çok azdı, ama işi hikayeleştirme yöntemim çok sevilmişti. Bu ve benzeri tecrübelerimi sizlerle paylaşmak isterim." dedi.

Yargın, "Sesiniz ne kadar güzel olursa olsun, o sesi doğru yansıtabilmek çok önemli. Elinizde kısıtlı imkanlar olabilir. Ama onu ufak detaylarla doğru aktarmak mümkün. Videoların teknik yetersizlik sebebiyle arzu edildiği gibi olamadığından şikayet etmeyin. Bazen en iyisini yapmaktansa, hatasız yapmak daha işlevsel olandır. Kreatif bir fikir, hatasız bir şekilde aktarıldığı müddetçe insanlara dokunur. İmajınızı doğallık üzerine kurun. İmaj karşı tarafta uyandırdığınız her şeyi kapsar. Yola ilk çıktığınız noktadaki imajınız çok önemli." dedi.

Red Bull Warm Up ile müzik kariyerine başlayanların çok şanslı olduklarına vurgu yapan Emir Yargın, "Müzik bizlerin asla vazgeçemeyeceği bir şey. Bunu biz müzisyenlerden daha iyi kimse bilemez. Kaynaklarınızı doğru kullanarak kontrolü ele almanız çok önemli. Red Bull Warm Up sayesinde keşfedeceğimiz yeni isimler için çok heyecanlıyım" dedi.

Red Bull Warm Up'a video ile gerçekleşecek başvurular 3 Haziran 2020 tarihine kadar RedBull.com/Warmup adresi üzerinden yapılacak. Türkiye'nin her yerinden halk oylaması ile seçilen en iyi 10 müzisyen ya da grup finale kalacak. Jüri seçiminin ardından seçilen 1 müzisyen ya da 1 grup ise kendi video klibine kavuşacak. Aynı zamanda Red Bull'un desteği ile tam donanımlı müzik stüdyosunda kayıt alma şansı da yakalayacak. Böylece Red Bull Warm Up ile sesini kitlelere duyuracak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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