Emir Taro Tekin kimdir? Sadakatsiz Selçuk kimdir? Taro Emir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Emir Tarık Tekin annesi ve babası kim?

Çıplak filminde Bulut rolüyle dikkatleri üzerine çeken Şevval Sam'ın yakışıklı oğlu Emir Taro Tekin, şimdilerde Sadakatsiz dizisinde Selçuk rolüyle gündemde! İzleyiciler, Emir Taro Tekin kimdir? Sadakatsiz Selçuk Taro Emir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Emir Tarık Tekin annesi ve babası kim? merak ediyor ve araştırıyor. İşte cevapları!

Emir Taro Tekin, ünlü şarkıcı Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğludur. Yıllardır yurt dışında yaşayan Emir Tarık Tekin, son zamanlarda Türkiye'de sık sık gündemde! Çıplak dizisinin 1. ve 2. sezonunda Bulut karakteriyle yer alan Taro Emir, rolü, oyunculuğu ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekti ve büyük bir hayran kitlesi oluşturdu! Şimdilerde Kanal D'nin en çok izlenen dizisi olan Sadakatsiz'de Selçuk karakterine hayat veren Emir Taro Tekin kimdir? Sadakatsiz Selçuk Taro Emir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Emir Tarık Tekin annesi ve babası kim? sorularıyla gündemden düşmüyor! İşte cevapları!

EMİR TARO TEKİN KİMDİR?

Emir Tarık Tekin, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tarık Emir Tekin şuanda24 yaşındadır. Emir Taro Tekin, Metin Tekin ve Şevval Sam'ın oğullarıdır. Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Taro Emir, Oxford'dan drama eğitimi almış ve3 yıl boyunca Amerika'da yaşamıştır. Amerika'da bir çok ünlü isimden oyunculuk dersleri alan Taro Emir Tekin eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelmiştir. Can Evrenol'un dikkat çeken Çıplak dizisinin ilk sezonunun sonlarına Bulut rolüyle katılan Emir Taro Tekin, oyunculuğu ve tarzıyla dikkat çekmiştir. Şimdilerde Çıplak 2. sezon için için hazırlanan Taro Emir, aynı zamanda Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterine hayat vermektedir.