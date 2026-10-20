Safranbolu'da safranın kilosu 800 bin TL'den satılıyor, hasat sürüyor

KARABÜK'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin hasadı sürüyor. Kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, kolonya, sabun, çay, krem, boya, yemek ve tatlılarda kullanılan safranın kilosu 800 bin TL'den satışa sunuluyor.

Safranbolu'nun Yukarı Çiftlik köyü Keten Mahallesi'nde bulunan safran üretim çiftliğinde, 'Kontrollü Koşullarda Bilimle Yeşeren Safran Yetiştiriciliği' projesi kapsamında hasat gerçekleştirildi. Karabük Valisi Oktay Çağatay da safran hasadı etkinliğine katıldı. Vali Oktay Çağatay, safranın birçok üründe kullanıldığını belirterek, "Birçok üründe kullanıldığını, değer anlamında sergilendiğini ben de gördüm. Çok da memnun oldum. Nitekim Safranbolu ismiyle artık özdeşleşmiş durumda. Safran, müdür bey az önce bahsetti, 55-56 kilogram civarında bu sene rekolte bekliyoruz. Başka bir ürün için 55-56 kilo elbette çok cüzi bir rakamdır ama safran da çok kıymet arz ediyor tabii" dedi.

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ise 2023 yılında 81 dekar olan safran üretim alanının 2026 yılında 115 dekara ulaştığını belirterek, "Üretici sayımız 55'e yükselmiş olup bu sezon yaklaşık olarak 55-56 kilogram kuru safran rekoltesi beklenmektedir. Bu gelişim, üreticilerimizin emeğinin ve kurumlarımızın sahada yürüttüğü çalışmaların önemli bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Safran üreticisi Mine Yılmaz da safran yetiştiriciliğinin her aşamasında yoğun emek ve dikkat gerektiğini belirterek, "Safran yetiştiriciliğinin her aşamasında yoğun emek ve dikkat isteyen bir üründür. Özellikle hasat döneminde zamanlama büyük önem taşımaktadır. Çiçeklerin uygun zamanda tek tek toplanması, tepeciklerin çiçekten ayrılması ve kurutma işleminin doğru şekilde gerçekleştirilmesi, elde edilecek ürünün kalitesini doğrudan etkilemektedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından safran tarlasında hasat gerçekleştirildi.

800 BİN TL'DEN SATILIYOR

Kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, kolonya, sabun, çay, krem, boya, yemek ve tatlılarda kullanılan safranın kilosu 800 bin TL'den satışa sunuluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı