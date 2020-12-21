Eminönü'nde denize atlayan şahıs kurtarıldı
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Eminönü'nde denize atlayan şahıs kurtarıldı

21.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:47
Eminönü'nde denize atlayan şahıs kurtarıldı

Eminönü'nde vapurdan denize atlayarak intihar girişiminde bulunan kişi can simidiyle kurtarıldı.

Eminönü'nde vapurdan denize atlayarak intihar girişiminde bulunan kişi can simidiyle kurtarıldı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Eminönü'nde meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşlarında bir kişi Şehir Hatları vapurundan denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. İskelede bulunan kişiler durumu fark ederek boğulan kişiye yakın noktadaki özel bir tur teknesine haber verdi. Tur teknesinden boğulan kişiye can simidi atılarak kişi, tekneye çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ölümden dönen kişiyi iskeleden alarak çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Tur şirketi görevlilerinden Dursun Duman, "50-60 metre açıkta bir şahsı denizin üzerinde gördük. Sahil güvenlik ve polis arkadaşlar geldi. Ben o arada Nil-3 yatının kaptanını aradım. Arkadan yanaştılar. Adamı aldılar. İskeleye aldık. Üstünü soyduk. Üstüne battaniye sardık. Üşüyordu. Eli çolaktı. İntihar girişiminde bulunmuş. Ambulansa verdik. İlk yardım hastanesine götürdüler. Beni niye kurtardınız diyordu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:52:30. #1.14#
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