Eminönü Meydanı kuşlara kaldı
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Eminönü Meydanı kuşlara kaldı

06.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:31
Eminönü Meydanı kuşlara kaldı

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde her gün binlerce ziyaretçinin geldiği Eminönü Meydanı kuşlara kaldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde her gün binlerce ziyaretçinin geldiği Eminönü Meydanı kuşlara kaldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması cuma günü saat 21.00 itibariyle başlamıştı. Pazartesi günü 05.00 itibariyle sona erecek olan kısıtlamanın ikinci gününde de Eminönü Meydanı boş kaldı. İstanbul genelinde yaşanan sakinlik her gün binlerce insanın geldiği Eminönü Meydanı'na da yansıdı. Kısıtlama beraberinde boş kalan meydan, Eminönü'nün simgesi haline gelen kuşlara kaldı.

Öte yandan, kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar, Eminönü Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Eminönü Meydanı kuşlara kaldı
Eminönü Meydanı kuşlara kaldı
Eminönü Meydanı kuşlara kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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