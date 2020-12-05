Eminönü Meydanı'nda yasak sonrası sessizlik hakim

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Eminönü ve Sirkeci Meydanları boş kaldı. Gelen araçları ve vatandaşlar ise polis kontrolünden sonra ilerliyor.

Dün 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek. Bugün meydanlarda, yollarda ve duraklarda dünkü yoğunluktan eser kalmadığı görüldü. Eminönü Meydanı'da boş kalan meydanlardan birisi oldu. Normal zamanlarda insan kalabalığının oldukça yoğun olduğu meydanda kısıtlamadan dolayı sessizlik hakim oldu. Boş kalan meydan ve yollarda polis ekipleri denetim noktaları oluşturarak kontrol sağlıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı