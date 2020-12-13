Eminönü Alibeyköy tramvay hattı ne zaman açılacak? T5 Alibeyköy Eminönü durakları! Alibeyköy Eminönü durak isimleri neler?
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Eminönü Alibeyköy tramvay hattı ne zaman açılacak? T5 Alibeyköy Eminönü durakları! Alibeyköy Eminönü durak isimleri neler?

13.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:57
Eminönü Alibeyköy tramvay hattı ne zaman açılacak? T5 Alibeyköy Eminönü durakları! Alibeyköy Eminönü durak isimleri neler?

İstanbul'da yapımına devam eden toplu taşıma araçlarından biri olan Eminönü Alibeyköy tramvay hattı hakkında yapılan açıklama, İstanbulluları sevindirdi. Bunun üzerine Eminönü Alibeyköy tramvay hattı ne zaman açılacak? Alibeyköy Eminönü durakları! Alibeyköy Eminönü durak isimleri neler? gibi soruların cevapları arandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü -Alibeyköy Tramvay Hattı test sürüşüne katıldı. Sonrasında açıklamalar yapan Ekrem İmamoğlu, tramvay hattının ne zaman açılacağını da belirtti. Eminönü Alibeyköy tramvay hattı ne zaman açılacak? Alibeyköy Eminönü durak isimleri neler?

T5 ALİBEYKÖY EMİNÖNÜ DURAKLARI

  • Eminönü
  • Küçükpazar
  • Cibali
  • Fener
  • Balat
  • Ayvansaray
  • Feshane
  • Eyüp Sultan Teleferik
  • Eyüp Sultan Devlet Hast.
  • Silahtarağa Mahallesi
  • Üniversite
  • Alibeyköy Merkez
  • Alibeyköy Metro
  • Alibeyköy Cep Otogarı

EMİNÖNÜ ALİBEYEKÖY TRAMVAY HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Ekrem İmamoğlu tramvayda gazetecilere tramvay hattı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamasında, "İnşallah hat 1 Ocak'ta açılacak. Yeni yıla bu hattımızla girmiş olacağız. Sıkı bir emek var. Tarihi bir hatta burası hizmet verecek. Balat'ı, Cibaliye'yi, Ayvansaray'ı, Eminönü'nü, Sirkeci'yi, Eyüpsultan'ı içine alan bir hat. Alibeyköy'e kadar sıkı bir hat. Zemin sorunları yaşandı onları çözdük. Sıkı bir çalışmayla 1 Ocak'a yetişiyor" İfadelerini kullandı.

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