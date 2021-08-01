Emine öğretmeni, 500 kişi arıyor
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Emine öğretmeni, 500 kişi arıyor

Emine öğretmeni, 500 kişi arıyor
Demirören Haber Ajansı / İskender Zengin - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 2 gün önce yürüyüş yapmak için çıktığı eve bir daha dönmeyen öğretmen Emine Gökkız'ı (43), arama çalışmaları devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 2 gün önce yürüyüş yapmak için çıktığı eve bir daha dönmeyen öğretmen Emine Gökkız'ı (43), arama çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Savcısı Murat Korkut'un da aralarında olduğu yaklaşık 500 kişi, Emine öğretmene ulaşmaya çalışıyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde ilkokul öğretmenliği yapan ve tatil için geldiği Kahramanmaraş Andırın'ın Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinden cuma günü sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan Emine Gökkız, bir daha geri dönmedi.  Mehmet Gökkız, aradığı eşini bulamayınca ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarmanın iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarına Gökkız'ın ailesinin yanı sıra vatandaşlar da destek verdi.

Ekipler bir taraftan Gökkız'ı bulmak için aramaya devam ederken, diğer taraftan cep telefonu sinyalinden yeri bulunmaya çalışıldı ve gelen bilgiler doğrultusunda çalışmalara yön verildi. Öğretmenin telefonu belirli aralıklarla arandı ancak açan olmadı.TELEFONUN KONUM GEÇMİŞİNE GİRİLDİEmine Gökkız'ın telefonu dün saat 15.30 itibariyle kapandı ve bir daha sinyal alınamadı. Çalışmalar devam ederken Emine Gökkız'ın ailesi telefonun konum geçmişini inceledi. Yapılan incelemelerde Emine Gökkız'ın evden çıktıktan sonra Çiçekli Caddesi'ne, daha sonra da Haymalı mevkiine gittiği belirlendi. Bunun üzerine çalışmalar bu bölgelerde yoğunlaştırıldı ancak bir sonuç alınamadı.CUMHURİYET SAVCISI ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILIYOR

Dün akşam itibariyle havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına bugün sabah tekrar başladı. İlk günden beri Cumhuriyet Savcısı Murat Korkut'un da bizzat katıldığı çalışmalarda AFAD, jandarma, polis, dağcılık kulüpleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 500 kişi yer alıyor. Ekipler, Emine Gökkız'ı bulmak için arama çalışmalarına devam ediyor.


- Andırınkahramanmaraş
Emine öğretmeni, 500 kişi arıyor
Emine öğretmeni, 500 kişi arıyor
Emine öğretmeni, 500 kişi arıyor
Emine öğretmeni, 500 kişi arıyor
Emine öğretmeni, 500 kişi arıyor
Emine öğretmeni, 500 kişi arıyor
Emine öğretmeni, 500 kişi arıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İskender Zengin

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