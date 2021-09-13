Emine Nur Tozan kimdir? Prof. Dr. Emine Nur Tozan kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Emine Nur Tozan biyografisi!

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PROF. DR. EMİNE NUR TOZAN KİMDİR?

İzmir de doğdu. 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ni bitirdi. Niğde de mecburi hizmetini tamamladı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olarak mezun oldu ve ayni bölümün Algoloji (Ağrı) Bilim Dalı nda yan dal eğitimine başladı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesinde "Ağrı Ünitesi" nde Başasistan olarak çalıştıktan sonra, 2005 yılında Doçent olup 2005-2012 yılları arasında Samatya (İstanbul EAH) eğtim ve araştırma hastanesinde "Klinik Şefi" olarak çalıştı. 2012 yılında Prof olarak başladığı İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji BD da görevine devam etmektedir. Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel yayınları bulunmakta ve özellike; kanser ağrısı ve tedavisi, cerrahi gerektirmeyen boyun ve bel ağrıları, fibromyalji, trigeminal nevralji alanlarında hasta takibi yapmaktadır.

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