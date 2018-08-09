Emine Erdoğan TBMM'deki 'Sıfır Atık' Projesini İnceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM'deki 'Sıfır Atık' projesini inceledi.

Emine Erdoğan, kendisinin himayelerinde bulunan 'Sıfır Atık' projesini yerinde incelemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile birlikte projenin olduğu alana geldi. Erdoğan'a incelemesi sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum da eşlik etti. Erdoğan, Yıldırım ve Kurum, proje ile ilgili yetkililerden bilgi aldılar. - ANKARA