Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi
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Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Asitane Vakfı'nın düzenlediği Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Asitane Vakfı'nın düzenlediği Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Asitane Vakfınca Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat binasında düzenlenen sergiyi dolaşan Erdoğan, 150 yıllık kitaplardan hammaddesi keten, dut ve ipekten oluşan kağıtlara kadar birçok eseri inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Asitane Vakfı'nın düzenlediği Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından, 150 yıllık kitaplardan hammaddesi keten, dut ve ipekten oluşan kağıtlara kadar birçok eserin yer aldığı sergiyi gezen Erdoğan, ürünlerle ilgili Asitane Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasibe Turan'dan bilgi aldı. Erdoğan, sergide yer alan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yıkılan bir evin duvarından çıkarılan ve eski dönemin izlerini taşıyan 40 kitabı da inceledi.

Vakfın Konservasyon ve Restorasyon Merkezi bünyesindeki Türkiye'nin kağıtla ilgili ilk eğitim atölyesi olan El Yapımı Kağıt Atölyesi'ni de gezen Erdoğan, Düzce Kağıt Atölyesi kurucusu İbrahim Sami Özen'den atölyedeki el yapımı kağıtlarla ilgili bilgi edindi. Tablo ve el yapımı kağıtlardan üretilen broş hediye edilen Erdoğan'a ziyaretinde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti.

(İHA)

Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi
Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi
Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi
Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi
Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi
Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi
Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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