Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılmıştı... 552 okulunun 321'ine kütüphane oluşturuldu

KARS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde Kars'ta 552 okulunun 321'ine kütüphane yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde, kent genelinde 62 bin 750 öğrencinin eğitim gördüğü 552 ilkokul, ortaokul ve liseden 321'i, kütüphaneye kavuşmuş oldu. Kütüphanelere Başta Kars Valisi Türker Öksüz, olmak üzere AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın tarafından kitap bağışı yapıldı.

"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Merkez Atatürk İlkokulu'nda oluşturulan Atatürk İlkokulu Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı. Kütüphane'nin açılışını Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay birlikte yaptı. Açılışı yapılan kütüphane gezildi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Milletvekili Ahmet Arslan, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" kampanyasının başlamasından ziyadesiyle memnun olduk. Vali ve İl Milli Eğitim Müdür ile konuştuğumuzda gördük ki, bütün okullarımız zaten kütüphane sahibi olacak. Nitekim öylede oldu. bu önemliydi, ancak bunların içerisinin kitap doldurulması konusunda Valimiz kapmaya başlattık dediğinde bizlerde milletvekilleri olarak valimize 'kaç kitap bağışladınız dedik.' '4 bin kitap' demişlerdi. Bizde, '4 bin kitapta biz bağışlıyoruz' diyerek kampanya destek verdik. Sonra il başkanımız bin kitap, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız 500'er kitap destek verdiler. Ancak biz gerek iki milletvekili, gerek il başkanımız, merkez ve Kağızman, Selim ile Sarıkamış ilçe başkanımız adına toplam 7 bin 500 kitap verdik. Bu 7 bin 500 kitabın 6 bin tanesi geldi. 28 okula 7 bin 500 kitabı bağışlamış olacağız" dedi.

Daha sonra söz alan Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emin Erdoğan hanımefendiye şükranlarımızı sunuyoruz, bu projeye himaye ettikleri için Milli Eğitim bakanımıza teşekkür ediyoruz. "Kütüphanesiz Okul kalmayacak" projesi çerçevesinde bizlere kaynak sağladıklar, imkan verdiler. Bizlerde ilimizdeki 552 okulun 321'inde kütüphanenin kurulmasını sağlamış olduk. Nihayetinde bu kütüphaneleri oluşturduktan sonra kitap ihtiyacı vardı. Bizde bir kampanya başlattık. Bizlerde katkı sunduk. Milletvekillerimizde sahip çıktılar. Onlarda kitap sağlanmasında çok büyük gayret ve özveri gösterdiler" diye konuştu.

Açılışta İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve TBMM tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Prof. Dr. Yunus Kılıç'ta birer konuşma yaptı. Kütüphanesinin açılışı yapılan Atatürk İlkokulu'nda milletvekili Prof. Dr Yunus Kılıç'ın da okuduğu oraya çıktı.

Protokol üyeleri daha sonra açılışı yapılan kütüphanede öğrencilerle bir araya geldi. Vali Öksüz, okula kitap desteğimde bulunan milletvekilleri, ve il başkanı birer plaket verdi.