Emine Erdoğan, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emine Erdoğan, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezini ziyaret etti

Emine Erdoğan, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Emine Erdoğan'a Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde geleneksel Kıbrıs el sanatları ve motifleri ile Kıbrıs'a özgü bitkilerin sunumu yapıldı.

Erdoğan, merkezde Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü ile eşi Nurten Güngördü ve Merkezin sorumlusu Misli Kadıoğlu tarafından karşılandı.

İlk olarak ipek koza, lapta, lefkara olarak adlandırılan el işleri eğitiminin verildiği odayı ziyaret eden Emine Erdoğan, kursiyerlerin el işi gösterisini izledi.

Ardından Kıbrıs'a özgü bitkilerin yer aldığı "Turkuaz" adlı odayı gezen Emine Erdoğan, görevlilerden buradaki endemik bitkilere ilişkin bilgi aldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle kurulan dikiş, bilgisayar ve çocuk meclisi odaları ile 65 yaş üstü kadınlar için ayrılan spor odasını gezdi.

Emine Erdoğan, buradaki eski Belediye Başkanlığı makamına geçerek Belediye Başkanı Güngördü ve eşinin yanı sıra Merkezin sorumlusu Kadıoğlu ile süre sohbet etti.

Programda Emine Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun eşi Ayşe Betül Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in eşi Zeynep Dönmez ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin eşi Esin Başçeri eşlik etti.

Emine Erdoğan, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezini ziyaret etti
Emine Erdoğan, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezini ziyaret etti
Emine Erdoğan, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezini ziyaret etti
Emine Erdoğan, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

Erdoğan ve Bahçeli, KKTC'de MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi gezdi
Erdoğan ve Bahçeli, KKTC'de MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Neslihan Atagül Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Aytaç Kara Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emine Erdoğan, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 13:39:56. #1.16#

title