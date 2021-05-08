Emine Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız

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Geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırmıştı. 205 kişinin yaralandığı öğrenilen saldırıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Müslümanların mabedine yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Cuma namazının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da akşam ve yatsı namazını kılmak için toplanan Filistinlilere, ses bombası ve plastik mermi kullanarak saldıran İsrail polisi, cemaati dağıtmaya çalıştı.

205 KİŞİ YARALANDI

İsrail polisi tarafından yapılan müdahaleler sonucunda 205 kişinin yaralandığı öğrenilirken; bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

EMİNE ERDOĞAN: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM

Yapılan saldırıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden tepki içerikli paylaşımlar da gelmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yapılan saldırıyı kınadığını belirten bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Müslümanların mabedine yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanınızdayız. Yaralılara acil şifalar diliyorum."