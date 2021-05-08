Emine Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emine Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız

Haberler.com / Buse Arslanoğlu - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırmıştı. 205 kişinin yaralandığı öğrenilen saldırıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Müslümanların mabedine yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Cuma namazının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da akşam ve yatsı namazını kılmak için toplanan Filistinlilere, ses bombası ve plastik mermi kullanarak saldıran İsrail polisi, cemaati dağıtmaya çalıştı.

205 KİŞİ YARALANDI

İsrail polisi tarafından yapılan müdahaleler sonucunda 205 kişinin yaralandığı öğrenilirken; bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

EMİNE ERDOĞAN: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM

Yapılan saldırıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden tepki içerikli paylaşımlar da gelmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yapılan saldırıyı kınadığını belirten bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Müslümanların mabedine yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanınızdayız. Yaralılara acil şifalar diliyorum."

Emine Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız
Emine Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız
Buse Arslanoğlu
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Cyle Larin Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Emine Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 11:31:39. #1.16#

title