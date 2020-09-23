Emine Erdoğan'dan işaret dili paylaşımı
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Emine Erdoğan'dan işaret dili paylaşımı

23.09.2020 13:58 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla işaret dili farkındalığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla işaret dili farkındalığına dikkat çekti.

Emine Erdoğan, "Herkesi işaret dili farkındalığına davet ediyorum" notuyla paylaştığı videoda, işaret diliyle, "Sevginin dili ortak dilimizdir. Dünya İşaret Dili Günü kutlu olsun. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Derya Yetim/ (İHA)

Emine Erdoğan'dan işaret dili paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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