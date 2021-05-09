Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Bugünün başta şehit anneleri olmak üzere Diyarbakır anneleri ve evladının hasretliğini çeken tüm kadınların yanında durmamızın vesilesi olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Salgın süresince, insanlığın bütününe annelik yapan kadın sağlık çalışanlarına da şükranlarını sunduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Anneliğin, önce bir gönül makamı olduğunu bilerek, anneden yana eksik kalmış çocuklara kalplerini ve evlerini açan tüm koruyucu annelere bilhassa teşekkür ediyorum. Tüm çocukların anne sevgisine doyduğu, ardından fısıldanan anne dualarını işitebildiği bir dünya diliyorum."

Emine Erdoğan'ın paylaştığı çiçek motifli bir görsel üzerinde de "Anne kalbi, bir çocuğun yer yüzündeki cennetidir. Varlığında ocağına, yokluğunda hatırasına sığındığımız tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum." mesajı yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

Anneler Günü'nde niçin mutfak robotu alıyoruz? İşte hediyelerin altında yatan gizli gerçek
Anneler Günü'nde niçin mutfak robotu alıyoruz? İşte hediyelerin altında yatan gizli gerçek

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Faik Öztrak Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Ozan Tufan Salih Uçan Serdar Aziz Gökhan Töre Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 11:58:42. #1.16#

title