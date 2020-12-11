Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var
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Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var

11.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:24
Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var

Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan'ın 'Ya Şafi' baskılı maske takması dikkat çekti. Allah'ın 99 isminden biri olan 'Ya Şafi', 'Ey şifa veren' anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Azerbaycan'da taktığı maske dikkat çekmişti. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Maskeyi çok estetik buldum. Rengi, formu çok iyi seçilmiş" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK MESAJI VERMEK İÇİN İYİ FİKİR DEĞİL Mİ?"

Emine Erdoğan'ın taktığı maskenin üzerindeki yazıya da değinen Özkök, "Ne anlama geldiğini öğrendim. 'Ya Şafi' yazıyormuş. Allah'ın 99 isminden biriymiş... Ama bu ismin özelliği var. 'Ey şifa veren' anlamına geliyormuş. Sağlık mesajı vermek için çok iyi bir fikir değil mi?" satırlarına yer verdi.

YA ŞAFİ NE DEMEK?

Ya Şafi Allah'ın isimlerinden biridir. Ya Şafi, ya Allah, ya Rabbi gibi zikredilir. Şafi, Allah'ın şifa ve deva veren, hastalıkları iyileştiren, manevi sıkıntıları gideren ve ferahlık veren olduğunu ifade eder. Allah'ın bu vasfı Kur'an'da yeşfi fiiliyle ifade edilmiştir.

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